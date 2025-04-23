Якщо каталонська Барселона видає стабільний сезон, то виступи мадридського Реала викликають багато сумнівів. Все більше чуток з'являється навколо можливого відходу із "Королівського клубу" Карло Анчелотті. Очікується, що його на тренерському містку "вершкових" може змінити нинішній наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, який колись грав за Реал, пише 24 Канал.

До теми Лідер Барселони ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії та матчі 1/2 Ліги чемпіонів

Стабільна Барселона чи кризовий Реал

Мадридському гранду вже нічого втрачати. Команда Анчелотті вилетіла із Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала на стадії 1/4 фіналу. Тому Реал продовжує боротьбу на двох фронтах – Кубку Іспанії та Ла Лізі. Щоправда, в іспанській першості перевага "блаугранас над "вершковими" вже складає 7 балів.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Кубка Короля Барселона вибила інший мадридський клуб Атлетіко – сумарно 5:4 за двома матчами. Такий же загальний рахунок був і у півфінальному протистоянні Реала проти Реал Сосьєдада.

Цікаво! Протистояння Барселони та Реала у фіналі Кубка Іспанії стане для грандів 260-м в історії футболу. Наразі мадридський клуб володіє мізерною перевагою за кількістю перемог в очних зустрічах – 106 проти 102-х звитяг у каталонців. Ще 51 поєдинок закінчився нічиєю.

Востаннє ці іспанські гранди грали між собою у рамках кубкового протистояння ще у сезоні-2022/2023, коли зійшлись у півфінальній стадії. Тоді у першому матчі Барселона мінімально здолала Реал на виїзді 1:0. А у другому поєдинку "Королівський клуб" розгромив у гостьовому матчі "блаугранас" 4:0. Загалом 38 разів ці клуби зустрічались між собою у розіграші Кубка Короля.

Прогноз Favbet

На тлі цього сезону у Favbet віддають перевагу Барселоні – 1,64 проти 2,26 на те, що трофей візьме Реал. Водночас перемога "блаугранас" в основний час оцінена у 2,16, а мадридського суперника – 3,25.

Якщо фінальне протистояння переросте у додаткові тайми, то тут теж невеликою перевагою володіють господарів матчу – 11 проти коефіцієнта 12 на мадридців. А якщо фінал Кубка Іспанії дійде до серії післяматчевих пенальті, то тут шанси обох іспанських грандів рівні – по 13.

Є велика ймовірність, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами: так – 1,49, ні – 2,62. Колективи проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,54.

Першими рахунок у фіналі можуть відкрити господарі – 1,79. А от на те, що першими у грі заб'ють підопічні Анчелотті стоїть коефіцієнт 2,23.