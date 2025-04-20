Каталонцы смогли осуществить невероятный камбэк, вырвав победу со счетом 4:3. Однако "сине-гранатовые" остались без Роберта Левандовского, пишет 24 канал.

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Что случилось с Левандовски

Гави вынужденно заменил Роберта Левандовски на 78 минуте матча между Барселоной и Сельтой. В клубе заявили, что польский форвард может пропустить следующие матчи.

По данным AS, у голеадора "сине-гранатовых" разрыв мышцы задней поверхности бедра. Если травма подтвердится Левандовски проведет около месяца в лазарете.

Таким образом Роберт пропустит важные матчи Барселоны. Каталонцы сыграют 26 апреля в финале Кубка Испании против Реала и встретятся в полуфинале Лиги чемпионов с Интером – 30 апреля и 6 мая.

В текущей кампании Роберт Левандонвски сыграл в 48 матчах за Барселону во всех турнирах. На счету польского голеадора сорок забитых мячей и три голевые передачи.