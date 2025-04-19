Барселона – Сельта 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Иглесиас, 15, 52, 62.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 32 тура Ла Лиги. На субботу была вынесена встреча с участием лидера таблицы Барселоны, которая принимала Сельту, сообщает 24 Канал.

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Иглесиас в огне

Команда из Виго ведет битву за путевку в еврокубки, однако все равно считалась явным аутсайдером пары. Дело в невероятной форме Барселоны, которая на неделе вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В чемпионате же команда Флика не проигрывает в 2025 году, а в 11-ти последних матчах торжествовала десять раз. Впрочем Сельте удалось дать серьезный бой "блаугранас" и почти отобрать очки.

Ранний гол Феррана Торреса только разозлил гостей. В течение часа игрового времени гости имели где-то 5-6 опасных моментов, из которых реализовали три. Героем в составе Сельты стал Борха Иглесиас, который записал на свой счет хет-трик.

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Ремонтада по-каталонски

Впрочем, каталонцам удалось избежать позорного результата. Решающим моментом стал выход Ольмо и Ямаля на замену. В течение десяти минут после последнего гола Иглесиаса каталонцы сравняли счет.

Ольмо реализовал выход один на один, а Рафинья замкнул головой подачу Ямаля. Казалось, что команды распишут боевую ничью, но в конце встречи защита Сельты подарила хозяевам пенальти.

В компенсированное время один из игроков галисийцев сбил в собственной площадке Ольмо и Рафинья с отметки оформил дубль и победу Барселоны. Подопечные Флика оторвались от Реала аж на семь баллов, но у мадридцев есть матч в запасе.