Барселона – Сельта 4:3

Голи: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафінья, 68, 90+8 (пен) – Іглесіас, 15, 52, 62.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 32 туру Ла Ліги. На суботу була винесена зустріч за участі лідера таблиці Барселони, яка приймала Сельту, повідомляє 24 Канал.

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Іглесіас у вогні

Команда з Віго веде битву за путівку в єврокубки, проте все одно вважалась явним аутсайдером пари. Справа у неймовірній формі Барселони, яка на тижні вийшла у півфінал Ліги чемпіонів.

У чемпіонаті ж команда Фліка не програє у 2025 році, а в 11-ти останніх матчах тріумфувала десять разів. Втім Сельті вдалось дати серйозний бій "блаугранас" та майже відібрати очки.

Ранній гол Феррана Торреса лише розізлив гостей. Протягом години ігрового часу гості мали десь 5-6 небезпечних моментів, з яких реалізували три. Героєм у складі Сельти став Борха Іглесіас, який записав на свій рахунок хет-трик.

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Ремонтада по-каталонськи

Втім каталонцям вдалось уникнути ганебного результату. Вирішальним моментом став вихід Ольмо та Ямаля на заміну. Протягом десяти хвилин після останнього голу Іглесіаса каталонці зрівняли рахунок.

Ольмо реалізував вихід сам на сам, а Рафінья замкнув головою подачу Ямаля. Здавалось, що команди розпишуть бойову нічию, але наприкінці зустрічі захист Сельти подарував господарям пенальті.

У компенсований час один із гравців галісійців збив у власному майданчику Ольмо і Рафінья з позначки оформив дубль та перемогу Барселони. Підопічні Фліка відірвались від Реала аж на сім балів, але у мадридців є матч в запасі.