Головний матч року у Ла Лізі: чи можна подивитися поєдинок Барселона – Реал безкоштовно

У світі не існує більш культового футбольного протистояння, ніж іспанське "Ель-Класико" між Барселоною та Реалом. Цьогоріч матч Прімери ще й набуває статусу чемпіонського.

Каталонцям достатньо нічиєї проти головного суперника, щоб достроково оформити титул чемпіона Іспанії. Легендарне дербі розпочнеться у неділю, 10 травня, о 22:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

Яка статистика протистоянь Реала та Барселони?

За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, за всю історію відбулося 263 матчі Барселони та Реалу в усіх турнірах.

Цікаво, що мадридці мають буквально невеличку перевагу: у них 107 перемог, в той час як каталонці святкували успіх 105 разів. Ще 51 поєдинок завершився без визначення найсильнішого.

Натомість у розрізі останніх 5 матчів Барселона відчутно переважає своїх опонентів. "Блаугран" перемогли чотири рази, один з яких, у фіналі Кубка Короля, за підсумками екстратаймів. Єдина звитяга Реала сталася у першому колі цього сезону, коли на "Сантьягу Бернабеу" за столичну команду відзначалися Кіліан Мбаппе і Джуж Беллінгем, а за гостей тільки Фермін Лопес – 2:1.

Де подивитися матч Барселона – Реал в Україні?

Кульмінацію сезону у Ла Лізі, як і весь іспанський чемпіонат, транслюватиме в нашій країні сервіс MEGOGO. Переглянути "Ель-Класико" зможуть власники підписок "Максимальна", "Спорт", а також усіх рівнів Megopack. Трансляцію можна буде дивитися на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Матч також доступний у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Окрім самого матчу, транслятор підготував також студійний супровід, де експерти, ведучі і коментатори допоможуть налаштуватися на дуель, а також розберуть усі найцікавіші епізоди. Коментувати поєдинок Барселона – Реал будуть Віталій Кравченко та Вадим Шевякін. Аналітична міністудія розпочнеться о 21:20 і продовжиться під час перерви та після завершення матчу.