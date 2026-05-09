Каталонцам достаточно ничьей против главного соперника, чтобы досрочно оформить титул чемпиона Испании. Легендарное дерби начнется в воскресенье, 10 мая, в 22:00 по Киеву, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ямаль под угрозой: стало известно, поедет ли вундеркинд Барселоны на чемпионат мира-2026

Какая статистика противостояний Реала и Барселоны?

По информации статистического портала Transfermarkt, за всю историю состоялось 263 матча Барселоны и Реала во всех турнирах.

Интересно, что мадридцы имеют буквально небольшое преимущество: у них 107 побед, в то время как каталонцы праздновали успех 105 раз. Еще 51 поединок завершился без определения сильнейшего.

Зато в разрезе последних 5 матчей Барселона ощутимо превосходит своих оппонентов. "Блаугран" победили четыре раза, один из которых, в финале Кубка Короля, по итогам экстратаймов. Единственная победа Реала произошла в первом круге этого сезона, когда на "Сантьягу Бернабеу" за столичную команду отмечались Килиан Мбаппе и Джуж Беллингем, а за гостей только Фермин Лопес – 2:1.

Где посмотреть матч Барселона – Реал в Украине?

Кульминацию сезона в Ла Лиге, как и весь испанский чемпионат, будет транслировать в нашей стране сервис MEGOGO. Посмотреть "Эль-Класико" смогут владельцы подписок "Максимальная", "Спорт", а также всех уровней Megopack. Трансляцию можно будет смотреть на канале "MEGOGO Футбол Первый". Матч также доступен в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Кроме самого матча, транслятор подготовил также студийное сопровождение, где эксперты, ведущие и комментаторы помогут настроиться на дуэль, а также разберут все самые интересные эпизоды. Комментировать поединок Барселона – Реал будут Виталий Кравченко и Вадим Шевякин. Аналитическая министудия начнется в 21:20 и продолжится во время перерыва и после завершения матча.