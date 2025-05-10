Битва за чемпіонство: де дивитися матч Барселона – Реал в Україні

У неділю, 11 травня, відбудуться поєдинки 35 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Центральною його подією стане протистояння Барселони та Реала.

Майбутній матч гегемонів іспанського футболу буде домашнім для каталонців, які прийматимуть свого принципового суперника на "Естадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом, пише 24 Канал.

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Де дивитися Ель Класіко

До цього протистояння підопічні Ганса-Дітера Фліка підходять у набагато вигіднішій позиції. Каталонці мають відрив від "вершкових" на чотири залікові бали, тож навіть нічия майже гарантує їм чемпіонство, адже до завершення Ла Ліги-2024/2025 залишиться провести командам лише по три матчі.

В Україні пряма трансляція поєдинку Барселона – Реал буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

До слова. Це буде 261-ше очне протистояння між грандами іспанського футболу. У них незначну перевагу мають "вершкові" – 106 перемог проти 103, а ще 51 раз було зафіксовано нічию. Баланс голів 440:431 також на користь столичного клубу.

Нагадаємо, що останнє Ель Класіко відбулося 26 квітня. У фінальному матчі Кубка Іспанії каталонці здолали підопічних Анчелотті з рахунком 3:2 після додаткового часу.