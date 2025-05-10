Цими вихідними в чемпіонаті Іспанії 2024-2025 відбудуться матчі 35 туру Ла Ліги. Безумовно, головним матчем вікенду стане бій між Барселоною та Реалом на полі перших, повідомляє 24 Канал.

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Останнє Ель-Класико сезону

Цей матч стане визначальним у чемпіонській боротьбі в Іспанії. За чотири тури до фінішу Барселона лідирує та має гандикап у чотири бали над мадридцями.

При цьому на боці каталонців ще і перевага по особистим зустрічам (поки що?). У першому колі підопічні Фліка розгромили Реал на його полі з рахунком 4:0, тому по цьому показнику Реалу навряд чи вдасться забрати перевагу.

Саме цей показник буде вирішальним в разі рівної кількості балів. Але перемога на "Естадіо Олімпіко" суттєво покращать шанси мадридців на чемпіонство. Відрив скоротиться всього до одного балу і тоді будь-яка осічка Барси в кінці сезону подарує трофей Реалу.

Календар Барселони та Реала після Ель-Класико:

БАРСЕЛОНА РЕАЛ 36 ТУР Еспаньол (г) Мальорка (д) 37 ТУР Вільярреал (д) Севілья (г) 38 ТУР Атлетік (г) Реал Сосьєдад (д)

А календар у Барселони дуже непростий. Вільярреал та Атлетік ведуть боротьбу за путівки в Лігу чемпіонів, а Еспаньол – просто принциповий опонент. Реал же має більше шансів пройти фінішний відрізок без втрат очок.

Втім без перемоги на полі Барселони це не матиме сенсу, адже чотири очки переваги за три тури каталонці навряд чи впустять. До звітного матчу команди підходять не в оптимальних складах.

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У "блаугранас" травмований основний захисник Кунде, а Левандовський ще не встиг набрати форму після травми. Реал же має більше втрат. До давніх втрат Алаби, Карвахаля та Мілітао доєдналась дискваліфікація Рюдігера, а також травми Менді та Камавінги.

Коли та де дивитися. Матч Барселона – Реал буде показаний у прямій трансляції на ОТТ-платформі Megogo. Початок – 11 травня о 17:15 за київським часом.

Прогноз Favbet

Зрештою у звітному Ель-Класико фаворитом вважається Барселона. Коефіцієнт на перемогу підопічних Фліка становить 2,01, тоді як Реала – 3,35. Нічия ж оцінюється у 4,10 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти очікують на результативне дербі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,35, тоді як на ТБ3,5 – лише 1,85. Ймовірність, що у матчі буде менше чотирьох голів, становить 2,01.

Головні претенденти на забитий м'яч:

Роберт Левандовський (Барселона) – 1,80

Кіліан Мбаппе (Реал) – 2,10

Ферран Торрес (Барселона) – 2,20

Рафінья (Барселона) – 2,30

Вінісіус Жуніор (Реал) – 2,40

Ламін Ямаль (Барселона) – 2,80

Родріго Гоес (Реал) – 3,00

Джуд Беллінгем (Реал) – 3,30

Дані Ольмо (Барселона) – 3,50

Арда Гюлер (Реал) – 3,50

Цікаво, що котирування на чемпіонство свідчать про явну перевагу Барселони в гонці за титулом. Чемпіонство "блаугранас" оцінюється коефіцієнтом 1,11, тоді як Реала – аж 5,90. Нагадаємо, що цього сезону команди вже тричі зустрічались та у всіх матчах тріумфувала Барса: