У вівторок, 6 травня, у Мілані на "Джузеппе Меацца" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона. У шаленій перестрілці італійська команда виборола путівку у фінал.

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Що сказав Реал про виліт Барселони

"Королівський клуб" уважно стежив за вильотом свого суперника з Ліги чемпіонів і вважають, що "блаугранас" потрапили до глибокої психологічної ями, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.

Їм буде боляче. Це наш шанс наблизитися до перемоги в чемпіонаті,

– сказали у Реалі.

Довідка. Наразі Барселона посідає першу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Реал відстає від команди на 4 бали.

Відзначимо, що 11 травня відбудеться Ель-Класіко в межах 35-го туру Ла Ліги.