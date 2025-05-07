Во вторник, 6 мая, в Милане на "Джузеппе Меацца" состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Интер – Барселона. В бешеной перестрелке итальянская команда завоевала путевку в финал.

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Что сказал Реал о вылете Барселоны

"Королевский клуб" внимательно следил за вылетом своего соперника из Лиги чемпионов и считают, что "блаугранас" попали в глубокую психологическую яму, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Им будет больно. Это наш шанс приблизиться к победе в чемпионате,

– сказали в Реале.

Справка. Сейчас Барселона занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Реал отстает от команды на 4 балла.

Отметим, что 11 мая состоится Эль-Класико в рамках 35-го тура Ла Лиги.