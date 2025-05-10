В эти выходные в чемпионате Испании 2024-2025 состоятся матчи 35 тура Ла Лиги. Безусловно, главным матчем уикенда станет сражение между Барселоной и Реалом на поле первых, сообщает 24 Канал.

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Последнее Эль-Классико сезона

Этот матч станет определяющим в чемпионской борьбе в Испании. За четыре тура до финиша Барселона лидирует и имеет гандикап в четыре балла над мадридцами.

При этом на стороне каталонцев еще и преимущество по личным встречам (пока?). В первом круге подопечные Флика разгромили Реал на его поле со счетом 4:0, поэтому по этому показателю Реалу вряд ли удастся забрать преимущество.

Именно этот показатель будет решающим в случае равного количества баллов. Но победа на "Эстадио Олимпико" существенно улучшат шансы мадридцев на чемпионство. Отрыв сократится всего до одного балла и тогда любая осечка Барсы в конце сезона подарит трофей Реалу.

Календарь Барселоны и Реала после Эль-Класико:

БАРСЕЛОНА РЕАЛ 36 ТУР Эспаньол (г) Мальорка (д) 37 ТУР Вильярреал (д) Севилья (г) 38 ТУР Атлетик (г) Реал Сосьедад (д)

А календарь у Барселоны очень непростой. Вильярреал и Атлетик ведут борьбу за путевки в Лигу чемпионов, а Эспаньол – просто принципиальный оппонент. Реал же имеет больше шансов пройти финишный отрезок без потерь очков.

Впрочем без победы на поле Барселоны это не будет иметь смысла, ведь четыре очка преимущества за три тура каталонцы вряд ли упустят. К отчетному матчу команды подходят не в оптимальных составах.

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У "блаугранас" травмирован основной защитник Кунде, а Левандовский еще не успел набрать форму после травмы. Реал же имеет больше потерь. К давним потерям Алабы, Карвахаля и Милитао присоединилась дисквалификация Рюдигера, а также травмы Менди и Камавинги.

Когда и где смотреть. Матч Барселона – Реал будет показан в прямой трансляции на ОТТ-платформе Megogo. Начало – 11 мая в 17:15 по киевскому времени.

Прогноз Favbet

В конце концов в отчетном Эль-Класико фаворитом считается Барселона. Коэффициент на победу подопечных Флика составляет 2,01, тогда как Реала – 3,35. Ничья же оценивается в 4,10 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты ожидают результативное дерби. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,35, тогда как на ТБ3,5 – лишь 1,85. Вероятность, что в матче будет меньше четырех голов, составляет 2,01.

Главные претенденты на забитый мяч:

Роберт Левандовский (Барселона) – 1,80

Килиан Мбаппе (Реал) – 2,10

Ферран Торрес (Барселона) – 2,20

Рафинья (Барселона) – 2,30

Винисиус Жуниор (Реал) – 2,40

Ламин Ямаль (Барселона) – 2,80

Родриго Гоэс (Реал) – 3,00

Джуд Беллингем (Реал) – 3,30

Дани Ольмо (Барселона) – 3,50

Арда Гюлер (Реал) – 3,50

Интересно, что котировки на чемпионство свидетельствуют о явном преимуществе Барселоны в гонке за титулом. Чемпионство "блаугранас" оценивается коэффициентом 1,11, тогда как Реала – аж 5,90. Напомним, что в этом сезоне команды уже трижды встречались и во всех матчах побеждала Барса: