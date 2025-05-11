Хет-трик Мбаппе та дубль Рафіньї: Барселона у феєричному Ель-Класіко перемогла Реал

У неділю, 11 травня, відбувся центральний матч 35 туру Ла Ліги, в якому зустрічалися Барселона та Реал. Останнє Ель-Класіко сезону стало визначальним у чемпіонській гонці.

Барселона – Реал 4:3

Гол: Е.Гарсія, 19, Ямаль, 32, Рафінья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (з пенальті), 14, 70

Іспанське Ель-Класіко перевершило усі очікування. Барселона та Реал подарувала вболівальникам видовищний матч з крутою драматургією та великою кількістю забитих голів, пише 24 Канал.

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Неймовірний камбек Барселони

Суперники розпочали поєдинок без розвідки. Вже в дебюті матчу лідер атак "вершкових" Кіліан Мбаппе заробив пенальті. Сам потерпілий впевнено виконав одинадцятиметровий, перегравши Войцеха Щенсного.

"Вершкові" не збиралися зупинятися на досягнутому. На 14-й хвилині Мбаппе реалізував вихід сам на сам з голкіпером "синьо-гранатових", довівши перевагу до двох м'ячів.

Відповідь підопічних Ганса-Дітера Фліка не забарилася. Спочатку Ерік Гарсія після розіграшу кутового скоротив розрив у рахунку.

А на 32-й хвилині Ямаль красивим обвідним ударом переграв Тібо Куртуа, зіпсувавши йому день народження.

До свистка на перерву м'яч ще двічі побував у воротах конкурента Андрія Луніна. Дубль на свій рахунок записав бразилець Рафінья.

Барселона зуміла перевернути гру, здійснивши фантастичний камбек. Друга половина Ель-Класіко була не менш феєричною.

На 70-й хвилині один з героїв матчу Кіліан Мбаппе оформив хет-трик, скориставшись пасом Вінісіуса Жуніора. Французський форвард повернув інтригу в матчі.

Гойдалки у поєдинку тривали до фінального свистка. Обидва суперники мали не одну можливість забити. Мбаппе міг оформити покер, але арбітр зафіксував офсайд.

У компенсований час у ворота Куртуа влетів п'ятий м'яч після удару Ферміна Лопеса. Однак суддя за допомогою ВАР скасував гол через гру рукою.

У підсумку Барселона здобула важливу перемогу з рахунком 4:3.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал

Підопічні Фліка можуть готуватися до святкування чемпіонства у сезоні-2024/25. Натомість Реал ще не гарантував друге місце. "Вершкових" переслідує Атлетіко, яке відстає на п'ять балів.