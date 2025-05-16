Американський баскетболіст намагався завезти цукерки з марихуаною з Таїланду. В аеропорту Сукарно-Хатта місцеві правоохоронці перехопили 20 посилок, які містили сумарно майже кілограм такого товару, повідомляє 24 Канал із посиланням на Merdeka.

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Яке покарання може отримати спортсмен

Самого Джареда Шоу не було на місці злочину. Всю партію йому мав передати кур'єр, а далі баскетболіст начебто мав займатися продажем марихуани.

Згодом баскетболіста було затримано у його квартирі. За даними поліції, гравець збирався розповсюджувати наркотики серед своїх колег-спортсменів.

Шоу зізнався у вживанні марихуани, але наполягає, що замовив незвичайні цукерки для особистого користування. Завдяки ним він мав розслаблятися після ігор і тренувань, а також заявив, що купив наркотики через знайомого в Таїланді.

Важливо. Якщо прокурор доведе, що Джаред Шоу замовляв наркотики для подальшого продажу, то йому може загрожувати смертна кара.

Зазначається, що баскетболіст отримав звинувачення пов'язані з імпортом, зберіганням і розповсюдженням наркотиків. Якщо його визнають винним, то згідно з індонезійським законодавством, Шоу може загрожувати страта, довічне ув'язнення або ж позбавлення волі на строк до 20 років.