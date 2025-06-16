Батька олімпійського чемпіона визнали винним у насильстві над дітьми

У листопаді 2024 року батька норвезького атлета Якоба Інгебрігтсена звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми. Він здійснював фізичне насильство над своїми синами та донькою.

Батька Якоба Інгебрігтсена визнали винним у нападі на 15-річну доньку Інгрід. Однак суд виніс йому умовний вирок, не призначивши реального, пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також Чемпіон UFC з Грузії відшмагав кропивою модель Playboy: кумедне відео

Що буде зі злочинцем

Батька Інгебрігтсена виправдали за звинуваченнями у насильстві над синами через брак доказів.

Чоловіка визнали винним у тому, що він вдарив 15-річну Інгрід мокрим рушником, після чого вона втекла з дому. Його засудили до 15 днів умовного терміну. Після серії інцидентів з батьком дівчинка отримала компенсацію у вигляді 10 тисяч крон (приблизно тисяча доларів) за рішенням суду.

Прокурори вимагали для обвинуваченого 2,5 роки за фізичне та емоційне насильство над своїми дітьми протягом 10-ти років. Якоб Інгебрігтсен заявив, що з 8 років зазнавав побиття і тотального контролю з боку свого батька. Чоловік завдавав йому ударів по голові та животу.

У суді обвинувачений визнав, що був жорстоким та вимогливим, а також підтвердив, що одного разу викинув PlayStation з вікна. Він заперечив факт насильства, розчулився в суді та зізнався, що шкодує про те, що зіпсував відносини з донькою.

Відзначимо, що на Якоб Інгебрігтсен є олімпійським чемпіоном 2024 року на дистанції 5000 метрів. Також у його активі "золото" Токіо-2020.