"Довелося позичати гроші у мафії": відомий тенісист пригадав свій шлях у спорті
- Новак Джокович розповів про фінансові жертви родини на початку його кар'єри, включаючи звернення до мафії для отримання позики.
Джокович поділився, що його батькові довелося погодитися на високі відсотки, щоб фінансувати поїздку до США для розвитку кар'єри.
Новак Джокович відверто розповів про важкі часи на початку кар’єри та фінансові жертви, на які пішла його родина заради його мрії. Він пригадав доволі драматичні моменти свого минулого.
У своєму нещодавньому інтерв’ю Новак Джокович поділився щемливою історією зі свого минулого. Він зізнався, що його родині важко було шукати фінансування на його захоплення, пише 24 канал з посиланням на Punto de Break.
Читайте також В обличчя наставляли автомат: російські військові погрожували українській тенісистці в Євпаторії
Джокович про труднощі на початку
Сербський тенісист розповів, що, коли його кар'єра почала ставати успішною, йому потрібно було вирушити до США для участі в турнірах і подальшого розвитку. Загальна вартість поїздки становила близько 5000 доларів і на той момент для родини Джоковича це була непосильна сума.
Моєму батькові довелося звернутися до лихварів, до мафії. Він пояснив ситуацію, зізнався, що ми поспішаємо, і вони призначили відсоток – 30%. Батько погодився, але з того часу є неймовірні історії. У нас було багато проблем, аж до того, що вони спровокували автомобільну аварію. Але зрештою він зміг усе виплатити,
– розповів Новак Джокович.
Нагадаємо, що у березні 2025 року Джокович установив абсолютний рекорд, перевершивши досягнення легендарного Рафаеля Надаля. Він зумів перевершити його за кількістю перемог на "Мастерсах".