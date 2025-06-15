"Довелося позичати гроші у мафії": відомий тенісист пригадав свій шлях у спорті

Новак Джокович відверто розповів про важкі часи на початку кар’єри та фінансові жертви, на які пішла його родина заради його мрії. Він пригадав доволі драматичні моменти свого минулого.

У своєму нещодавньому інтерв’ю Новак Джокович поділився щемливою історією зі свого минулого. Він зізнався, що його родині важко було шукати фінансування на його захоплення, пише 24 канал з посиланням на Punto de Break.

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Джокович про труднощі на початку

Сербський тенісист розповів, що, коли його кар'єра почала ставати успішною, йому потрібно було вирушити до США для участі в турнірах і подальшого розвитку. Загальна вартість поїздки становила близько 5000 доларів і на той момент для родини Джоковича це була непосильна сума.

Моєму батькові довелося звернутися до лихварів, до мафії. Він пояснив ситуацію, зізнався, що ми поспішаємо, і вони призначили відсоток – 30%. Батько погодився, але з того часу є неймовірні історії. У нас було багато проблем, аж до того, що вони спровокували автомобільну аварію. Але зрештою він зміг усе виплатити,

– розповів Новак Джокович.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Джокович установив абсолютний рекорд, перевершивши досягнення легендарного Рафаеля Надаля. Він зумів перевершити його за кількістю перемог на "Мастерсах".