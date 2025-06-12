У 2014 році Росія здійснила окупацію українського Криму. Тенісистка Надія Колб поділилася спогадами тих трагічних подій, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Надія Колб: Росіяни погрожували та казали страшні речі

26 лютого 2014 року Надія разом зі своїм хлопцем та сестрою були на мітингу поблизу будівлі Верховної Ради Криму. Проукраїнські протестувальники готові були зайти всередину, щоб зірвати плани Кремля щодо захоплення півострова. Проте організатори мітингу закликали утриматися від штурму. Після цього протестувальники розійшлися, а будівлю захопив російський спецназ.

Надія повернулася до Євпаторії, де приносила продукти українським військових, яких блокували російські солдати. Окупанти погрожували звичайним громадянам, наставляючи зброю.

"Ми носили нашим хлопцям продукти, передавали листи підтримки. Але коли наближалися, бачили російську техніку, озброєних військових. Вони не дозволяли навіть підійти. Ми казали: "Це наші хлопці, ми принесли їм їжу, це наша земля". А вони у відповідь: "Це вже не ваша земля. Ідіть додому". Здавалося, що це якийсь сюрреалізм. XXI століття, а тобі в обличчя наставляють автомат, погрожують і кажуть страшні речі", – розповіла Надія.

Зазначимо, що після окупації росіянами Криму Надія Колб виїхала з півострова. Вона закінчила Львівський університет фізичної культури. Лише під час літніх канікул відвідувала батьків.

Надія переважно виступає на турнірах ITF. У парному розряді її постійною партнеркою є молодша сестра Марина.

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