Баварія – Інтер 1:2

Гол: Мюллер, 85 – Мартінес, 38, Фраттезі, 88

Гранди європейського футболу лідирують у своїх національних чемпіонатах. У Лізі чемпіонів амбіції клубів теж не обмежуються чвертьфіналом, пише 24 Канал.

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Вбивчий удар Мартінеса

У складі Баварії та Інтера виступають супербомбардири – Гаррі Кейн та Лаутаро Мартінес. Саме ці два форварди опинилися в центрі уваги у першому таймі.

Англієць мав дві стовідсоткові нагоди, щоб вивести "червоних" вперед. Однак у першому випадку голкіпер "нерадзуррі" Янн Зоммер впорався з ударом під поперечину, а в другому нападник поцілив у праву стійку.

Аргентинець виявився точнішим на завершальній стадії. На 38-й хвилині зустрічі Тюрам віддав пас на Мартінеса, який чудовим ударом відправив м'яч під поперечину.

Відео голу Мартінеса

До свистка на перерву рахунок на табло "Альянц Арени" не змінився. "Баварці" досить несподівано поступалися супернику 0:1.

Спрацювали заміни

У другому таймі підопічні Венсана Компані методично штурмували ворота "нерадзуррі". Проте захисні редути Інтера тримали навалу "баварців".

На 56-й хвилині Мартінес мав можливість оформити дубль. Аргентинець отримав зручний пас, але Йонас Урбіг неймовірним сейвом врятував ворота.

Головний тренер Баварії замінами спробував переломити хід поєдинку. На 85-й хвилині один з джокерів Комані зрівняв рахунок. Легендарний Томас Мюллер скористався прострілом на дальній стійці.

Відео голу Мюллера

Команда Сімоне Індзагі відповіла через три хвилини. Давіде Фраттезі, який теж вийшов на заміну, з близької відстані розстріляв голкіпера.

Відео голу Фраттезі

До фінального свистка рахунок не змінився. Інтер здобув важливу виїзну перемогу в Мюнхені.

Володар путівки визначиться у Мілані. Другий чвертьфінальний матч Інтер – Баварія відбудеться у середу, 16 квітня.