Нестримна Баварія встановила рекорд результативності Бундесліги

Інтрига у німецькій футбольній першості вже давно полягає не в тому, хто стане чемпіоном, а скільки ще рекордів перевершить мюнхенська Баварія. У 29-му турі впав один з найстаріших, який тримався з 1972 року.

Розгромна перемога над Санкт-Паулі 5:0 означала, що атака мюнхенців цьогоріч офіційно найбезжальніша в історії чемпіонату. Ніхто й ніколи не забивав більше за сезон, ніж Гаррі Кейн і компанія, пише офіційний сайт Бундесліги.

Який рекорд оновила Баварія?

У далекому сезоні 1971/1972 мюнхенцям вдалося дещо неймовірне – забити 101 гол упродовж чемпіонату. Здавалося, що цей орієнтир триматиметься вічно.

Але підопічні Венсана Компані цьогоріч демонструють шалену результативність. Вже у попередній грі з Фрайбургом число у графі "забиті м'ячі" стало тризначним. Залишалося шість матчів до кінця, і атаці Баварії потрібно було за цей час встигнути відзначитися бодай двічі. Але вже у поєдинку із Санкт-Паулі завдання було навіть перевиконано.

П'ять голів у ворота суперників означали, що новий рекорд встановлено. 105 голів за сезон – і це ще не межа, адже попереду у Гаррі Кейна і решти зірок мюнхенців ще 5 матчів.

Коли Баварія востаннє так багато забивала?

Немає нічого дивного, що усі п'ять найкращих показників результативності в історії Бундесліги належать саме клубу із Мюнхена.

Окрім далекого 1972-ого і нинішнього 2026-ого, 100 голів за чемпіонат вдалося оформити у сезоні 2019/2020 років, який переривався коронавірусним карантином.

Ще двічі Баварія зупинялася за крок до сотні – 99 голів у попередньому сезоні 2024/2025 та у кампанії 2020/2021.

Коли Баварія оформить чемпіонство?