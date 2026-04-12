Безудержная Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги

Интрига в немецком футбольном первенстве уже давно заключается не в том, кто станет чемпионом, а сколько еще рекордов превзойдет мюнхенская Бавария. В 29-м туре рухнул один из старейших, который держался с 1972 года.

Разгромная победа над Санкт-Паули 5:0 означала, что атака мюнхенцев в этом году официально самая безжалостная в истории чемпионата. Никто и никогда не забивал больше за сезон, чем Гарри Кейн и компания, пишет официальный сайт Бундеслиги.

Какой рекорд обновила Бавария?

В далеком сезоне 1971/1972 мюнхенцам удалось кое-что невероятное – забить 101 гол в течение чемпионата. Казалось, что этот ориентир будет держаться вечно.

Но подопечные Венсана Компани в этом году демонстрируют бешеную результативность. Уже в предыдущей игре с Фрайбургом число в графе "забитые мячи" стало трехзначным. Оставалось шесть матчей до конца, и атаке Баварии нужно было за это время успеть отличиться хотя бы дважды. Но уже в поединке с Санкт-Паули задача была даже перевыполнена.

Пять голов в ворота соперников означали, что новый рекорд установлен. 105 голов за сезон – и это еще не предел, ведь впереди у Гарри Кейна и остальных звезд мюнхенцев еще 5 матчей.

Когда Бавария в последний раз так много забивала?

Нет ничего удивительного, что все пять лучших показателей результативности в истории Бундеслиги принадлежат именно клубу из Мюнхена.

Кроме далекого 1972-ого и нынешнего 2026-ого, 100 голов за чемпионат удалось оформить в сезоне 2019/2020 годов, который прерывался коронавирусным карантином.

Еще дважды Бавария останавливалась в шаге от сотни – 99 голов в предыдущем сезоне 2024/2025 и в кампании 2020/2021.

