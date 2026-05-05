Баварія пішла на принцип перед матчем-відповіддю з ПСЖ: Забарному та іншим довелося поступитись

Перед вирішальним поєдинком за вихід у фінал Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія відмовила ПСЖ у хорошій прикметі. Підопічні Луїса Енріке зазнали незапланованих незручностей.

Ще до виходу на поле боротьба вже розпочалася – але не за м'яч, а за готель. Венсан Компані категорично не хотів відмовлятися від звички, щоб проявити гостинність, пише Bayern&Germany.

Чому у команд виник конфлікт через готель?

ПСЖ хотіли мешкати у готелі Infinity, який розташований приблизно у 15-20 хвилинах автобусом від домашнього стадіону Баварії "Альянц-Арени". З цим місцем у підопічних Луїса Енріке пов'язані дуже теплі спогади: перед фіналом Ліги чемпіонів 2025 року парижани мешкали саме тут – а завершилося усе розгромом Інтера 5:0.

Але для господарів матчу-відповіді бажання французів виявилося неприйнятним. Справа у тому, що саме цей готель команда Венсана Компані зазвичай використовує як базу перед домашніми поєдинками – через те, як близько він до стадіону.

Ні тренер, ні менеджмент клубу не виявили бажання поступитися суперникам житлом із люб'язності. Навпаки – Компані жорстко заявив, що це "наш домашній матч, наше місто і наш готель, який ми не віддамо".

Зрештою засмученим парижанам довелося бронювати готель Andaz, розташований поряд із трасою, що веде на "Альянц-Арену". А півфінальному матчу лише додалося принциповості.

Як завершився перший матч ПСЖ і Баварії тиждень тому?

Протистояння у Мюнхені вболівальники очікують із захватом: попередня гра тижневої давнини стала найрезультативнішою в історії півфіналів Ліги чемпіонів.

Як зазначає The Guardian, ніколи раніше команди на двох не забивали на цій стадії за 90 хвилин аж 9 м'ячів.

Рахунок був 5:4 – дублями у складі чемпіонів Франції відзначилися Хвіча Кварацхелія і Усман Дембеле, ще один гол у Жоау Невеша. За німців забивали Гаррі Кейн, Майкл Олізе, Дайот Упамекано і Луїс Діас.

Оскільки правила виїзного голу у єврокубках вже кілька сезонів немає, то Баварії мало забивати один м'яч, щоб сподіватися на прохід далі. Мінімальна перемога підопічних Компані означатиме перехід зустрічі в екстратайми.

Поява на полі у складі ПСЖ Іллі Забарного – бажаний для українців, але малоймовірний сценарій. Луїс Енріке практично не довіряє захиснику у Лізі чемпіонів, випускаючи лише на матчі Ліги 1.