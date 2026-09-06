Баварія перервала фантастичну серію у Бундеслізі через невдачу із Шальке

У німецькому чемпіонаті сталося дещо неймовірне: мюнхенська Баварія за підсумками другого туру не буде лідером турнірної таблиці. Гаррі Кейн і компанія несподівано зіграли в нульову нічию із Шальке, який щойно повернувся в Бундеслігу.

Те, що для будь-якого іншого європейського клубу було б звичним явищем, для підопічних Венсана Компані – завершення феноменальної серії, пише 24 Канал.

Скільки тривала лідерська серія Баварії

Гранд із Мюнхена незмінно мав найбільшу кількість очок серед усіх команд Бундесліги упродовж 67 турів. Востаннє Баварія не очолювала таблицю після 2-го ігрового дня у сезоні 2024/2025 – тобто рівно два роки тому.

Ніхто й ніколи в історії німецького чемпіонату не лідирував таку кількість часу без перерв. Попередня серія налічувала 43 тури на вершині таблиці і належала теж Баварії – той рекорд клуб встановив у 1972-1973 роках.

Сумні нулі із Шальке стали завершенням ще однієї приємної для мюнхенців тенденції: з лютого 2025 року, тобто понад півтора року, вони не залишали поле у чемпіонаті без бодай одного забитого м'яча.

Яка ситуація у Бундеслізі після другого туру

Невдачею Баварії вже скористалися Фрайбург, Боруссія Дортмунд і – несподівано – абсолютний новачок елітного дивізіону Ельферсберг. Ці три команди вже записали до свого активу по дві перемоги. Фрайбург лідирує за рахунок додаткових показників.

Нагода приєднатися до лідерської групи ще є в Аугсбурга, який грає у другому турі з Айнтрахтом.