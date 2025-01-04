Легенда світового футболу Ліонель Мессі буде нагороджений Президентською медаллю свободи. Це найвища цивільна нагорода у Сполучених Штатах Америки, пише 24 Канал з посиланням на USA Today.

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За що Мессі отримає нагороду від Байдена

Президентська медаль вручається особам, які зробили вагомий внесок у процвітання та безпеку США, або за інші важливі суспільні, державні чи приватні заходи.

Білий дім пояснив рішення нагородити знаменитого аргентинця.

Він підтримує програми охорони здоров'я та освіти для дітей по всьому світу через Фонд Лео Мессі та є Послом доброї волі ЮНІСЕФ,

– йдеться у заяві Білого дому.

Разом з Мессі нагороду від Джо Байдена отримає легенда НБА Меджик Джонсон. 65-річний американець став успішним бізнесменом та власником спортивних команд. Його фонд підтримує спільноти, які не отримують належних послуг.

Також лауреатами нагороди стали Гілларі Клінтон, модельєр Ральф Лорен, фронтмен U2 Боно, актори Майкл Джей Фокс і Дензел Вашингтон.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже другий рік захищає кольори американського клубу МЛС Інтер Маямі. 37-річний форвард є самим титулованим гравцем в історії професійного футболу.