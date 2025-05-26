Він провалився в АПЛ: Баєр оголосив ім'я нового тренера після відходу Алонсо

Леверкузенський клуб повірив у Еріка тен Хага, який невдало покерував у Манчестер Юнайтед. Контракт із коучем підписаний на два сезони.

Німецький Баєр не надто вдало виступив цього сезону. Команда з Леверкузена посіла друге місце в Бундеслізі, а також вилетіла у півфіналі Кубка Німеччини та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Шанс після провалу

По завершенні сезону наставник "фармацевтів" Хабі Алонсо оголосив про свій відхід. Іспанець очолив мадридський Реал. Тим часом, Баєр визначився із новим тренером, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Ним став нідерландський спеціаліст Ерік тен Хаг. Баєр підписав контракт із 55-річним коучем на два сезони, до 2027 року. Нагадаємо, що на початку поточного сезону тен Хаг був звільнений з Манчестер Юнайтед через провальні результати.

В англійському клубі Ерік пропрацював 2,5 сезони та виграв із ним Кубок Англії та Кубок ліги. До цього тен Хаг очолював Гоу Ехед Іглз, другу команду Баварії, Утрехт та Аякс.

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Саме із амстердамцями тренер досяг найкращих результатів. Нідерландець виводив Аякс у півфінал Ліги чемпіонів, а також тричі робив переможцем Ередівізі.