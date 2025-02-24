Не маю права навіть голосувати, – Баюл розповіла, з яким паспортом живе у США
- Оксана Баюл проживає у США понад 30 років, залишаючись громадянкою України з недійсним українським паспортом.
- Через війну Баюл не може приїхати в Україну, щоб поновити паспорт, що унеможливлює її участь у виборах.
Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл більше 30 років проживає у Сполучених Штатах. Легендарна спортсменка досі залишається громадянкою України.
Чемпіонка Ліллегаммера-1994 Оксана Баюл наразі не є громадянкою США. Титулована фігуристка володіє недійсним українським паспортом, пише 24 Канал з посиланням на НВ.
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Баюл не відмовилася від українського громадянства
Для отримання нового паспорту Баюл повинна приїхати в України. Однак через війну не може владнати проблемні питання.
Я досі громадянка України. У мене немає громадянства США, тільки український паспорт, який наразі недійсний. Адже, згідно з українськими законами, для його поновлення потрібно особисто приїхати в Україну. А ви ж розумієте, що зараз у мене такої можливості немає. Я навіть голосувати на виборах не можу, бо не маю на це права,
– розповіла Баюл.
Нагадаємо, що у 2021 році Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства. Тоді президент України Володимир Зеленський не запросив олімпійську чемпіонку на святкування 30-річчя Незалежності України.
Згодом Баюл зізналася, що зробила заяву на емоціях. Після початку повномасштабної агресії колишня фігуристка активно допомагає Батьківщині. Оксана брала участь у мітингах на підтримку України та проводила різноманітні благодійні акції.
Зазначимо, що у 1993 році Оксана Баюл стала чемпіонкою світу з фігурного катання. А на Зимових Олімпійських іграх у Ліллегаммері-1994 виборола перше "золото" в історії України. Після Олімпіади Баюл виїхала до США, де проживає донині.