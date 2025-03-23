Ексгравець збірної України назвав перевагу "синьо-жовтих" перед матчем проти Бельгії

Вже зовсім скоро збірна України зіграє у вирішальному матчі проти Бельгії у Лізі націй. На кону протистояння путівка у елітний дивізіон турніру.

Погляд усіх українських вболівальників та експертів прикутий до поєдинку у Генку. Колишній гравець "синьо-жовтих" Василь Кардаш поділився думками щодо матчу Бельгія – Україна, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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У чому перевага збірної України

Василь Кардаш вважає, що вирішальним фактором для збірної України на другий матч проти Бельгії буде тактика. Ексгравець "синьо-жовтих" пригадав першу гру, назвавши переломним моментом гол Олексія Гуцуляка.

Кардаш віддав належне гравцям збірної. Василь наголосив, що вони проявили характер та наполегливість. Однак він сподівається, що футболісти та тренерський штаб провели роботу над помилками, в іншому випадку можна бути покараними.

Перед повторним протистоянням в української збірної серйозна перевага у два м'ячі. Тепер дуже багато буде залежати від того чи правильну тактику вибере наш тренерський штаб на битву в Бельгії. Елітна Ліга націй дуже близько й не можна змарнувати цей шанс,

– сказав Кардаш.

Нагадаємо, що матч Бельгія – Україна відбудеться сьогодні 23 березня. Свисток рефері про старт протистоянням між "червоними дияволами" та "синьо-жовтими" пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Євген Коноплянка дав пораду Сергію Реброву перед матчем проти Бельгії. Колишній гравець збірної України наголосив, що суперників потрібно заплутати, аби забезпечити позитивний результат.