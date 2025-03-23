Взгляд всех украинских болельщиков и экспертов прикован к поединку в Генке. Бывший игрок "сине-желтых" Василий Кардаш поделился мыслями относительно матча Бельгия – Украина, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Неожиданный выбор Реброва: кто выйдет в основе Украины на решающий матч с Бельгией

В чем преимущество сборной Украины

Василий Кардаш считает, что решающим фактором для сборной Украины на второй матч против Бельгии будет тактика. Экс-игрок "сине-желтых" вспомнил первую игру, назвав переломным моментом гол Алексея Гуцуляка.

Кардаш отдал должное игрокам сборной. Василий отметил, что они проявили характер и настойчивость. Однако он надеется, что футболисты и тренерский штаб провели работу над ошибками, в противном случае можно быть наказанными.

Перед повторным противостоянием у украинской сборной серьезное преимущество в два мяча. Теперь очень многое будет зависеть от того правильную ли тактику выберет наш тренерский штаб на битву в Бельгии. Элитная Лига наций очень близко и нельзя упустить этот шанс,

– сказал Кардаш.

Напомним, что матч Бельгия – Украина состоится сегодня 23 марта. Свисток рефери о старте противостоянием между "красными дьяволами" и "сине-желтыми" прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Евгений Коноплянка дал совет Сергею Реброву перед матчем против Бельгии. Бывший игрок сборной Украины отметил, что соперников нужно запутать, чтобы обеспечить положительный результат.