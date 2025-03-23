В воскресенье, 23 марта, в Генке на стадионе "Cegeka Arena" состоится ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина. Команда Сергея Реброва реально претендует на повышение в классе, пишет 24 Канал.

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Кого выбрал Ребров на второй матч с Бельгией

Тренерский штаб "сине-желтых" определился со стартовой одиннадцаткой на решающий поединок. Из-за травм покинули расположение команды два правых защитника – Ефим Конопля и Алексей Сыч. Зато полностью выздоровел форвард Артем Довбик, который пропустил первую игру.

Сергей Ребров выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Поэтому к Матвиенко и Забарному добавился Сваток. В полузащите Ярмолюк заменил Шапаренко, а на острие атаки выйдет Ванат. Кроме того, в запасе остался Цыганков, вместо которого с первых минут будет играть Гуцуляк.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Ванат

Стартовая одиннадцатка Украины на матч с Бельгией / фото УАФ

Напомним, что в первом матче волевую победу одержала Украина (3:1). Подопечные Реброва первыми пропустили гол, а во втором тайме сумели переломить ход встречи. Результативными ударами отметились Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Ответный матч плейоф Лиги наций Бельгия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Арбитром встречи будет немец Даниэль Зиберт.