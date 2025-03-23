Шанс для Луніна: стало відомо, чому Куртуа не зіграє проти України

У неділю, 23 березня, відбудуться другі стикові матчі за путівку у елітний дивізіон Ліги націй. В одному з протистоянь збірна України зіграє проти Бельгії.

"Червоні дияволи" зазнали втрати перед грою проти підопічних Сергія Реброва. Голкіпер бельгійців Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч, повідомляє 24 канал із посиланням на HLN.be.

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Що трапилось із Куртуа

Напередодні матчу проти збірної України Тібо Куртуа відчув дискомфорт. Тому його відсутність у грі проти "синьо-жовтих" назвали "запобіжним заходом", адже він також є основним голкіпером Реала.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія підтвердив, що Куртуа не готовий до матчу на 100 відсотків. Наставник "червоних дияволів" наголосив, що у Тібо проблеми з коліном.

Нагадаємо, що 29 березня Реал зіграє проти Леганеса у Ла Лізі. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін може отримати шанс через проблеми зі здоров'ям Тібо Куртуа.