Бельгія – Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу плей-оф Ліги націй

Збірні України та Бельгії 23 березня грають матч-відповідь у рамках плей-оф Ліги націй. Трансляцію поєдинку, на кону якого стоятиме путівка в елітний дивізіон "А" Ліги націй, у бельгійському Генку можна переглянути онлайн на сайті 24 Каналу.

Цікавості матчу-відповіді додає результат першого поєдинку. У другому таймі команда Сергія Реброва змогла перевернути хід матчу із ніг на голову та завдяки трьом голам у відповідь перемогла, повідомляє 24 Канал.

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Хоча саме українська збірна першою пропустила у першому матчі. Ромелу Лукаку забив Україні у роздягальню. Натомість Сергій Станіславович вгадав із замінами. Вже через декілька хвилин Олексій Гуцуляк скористався помилкою захисника та зрівняв цифри на табло у Мурсії 1:1.

Після чого у середині тайму Владислав Ванат, який теж вийшов у другому таймі, вперше у поєдинку вивів "синьо-жовтих" уперед 2:1. Через декілька хвилин Ілля Забарний ногою замкнув передачу Олександра Зінченка. Захисник Борнмута збільшив перевагу української збірної до двох голів та встановив фінальний рахунок зустрічі 3:1 на користь України.

На жаль, у цьому матчі була не лише перемога підопічних Реброва, а й дві кадрові втрати "синьо-жовтих". У матчі-відповіді українській збірній не допоможуть два праві захисники – Юхим Конопля та Олексій Сич. Обидва травмувались у першій грі.

Натомість у загальну групу повернувся нападник Роми Артем Довбик. Форвард пропускав першу гру через високу температуру.

Зверніть увагу! Початок матчу Бельгія – Україна стартує 23 березня о 21:45 за київським часом. Поєдинок у бельгійському місті Генк на стадіоні "Cegeka Arena" розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом.

Онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна