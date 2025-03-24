Ребров пояснив, чому збірна України поступилася Бельгії

У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй-2024/2025. В одному з них збірна Бельгії вдома приймала Україну.

"Синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи гандикап у два м'ячі. До 70-ї хвилини рахунок на табло не змінювався, проте після цього "червоні дияволи" видали потужну кінцівку та забили три голи, які дозволили їм на наступний сезон залишитися в дивізіоні A.

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Що сказав Ребров після матчу

По завершенню гри відбулася традиційна післяматчева пресконференція. На ній головний тренер збірної України прокоментував фіаско своєї команди та розповів, чому не вдалося утримати перевагу, яку "синьо-жовті" забезпечили собі в Мурсії, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

"Чи не помилився я зі стартовим складом, враховуючи підсумковий результат? Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по тій грі, яку ми провели, а я бачу по стану футболістів. Дуже багато гравців були втомленими. На жаль, Віктор Циганков не міг вийти у старті, не міг грати 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни.

У першому таймі ми грали непогано. Так, ми були в низькому блоці, не виходили в атаку, але й бельгійці нічого не створили. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Сьогодні збірна Бельгії була зовсім іншою – пресингувала, додала у швидкості. Я вважаю, що Жеремі Доку, який вийшов на поле, дуже багато зробив для своєї команди в атаці", – сказав Ребров.

Також Сергій Станіславович відповів на запитання, чому тренерський штаб не передбачив, що Бельгія гратиме інакше, ніж у першому матчі та чому "синьо-жовті" не змогли майже нічого створити в атаці на стадіоні в Генку:

Тому що ми були під тиском. Не було установки, що ми не повинні грати вперед та атакувати. Навпаки, ми говорили, що маємо використовувати досвід другого тайму в Мурсії, коли ми проводили хороші атаки й забили три м’ячі. Але сьогодні збірна Бельгії не дала нам шансів на такі швидкі атаки. Я сказав гравцям у роздягальні, що ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки. Але ми були під тиском і не мали такої можливості.

Окремо Сергій Ребров прокоментував пошкодження Віталія Миколенка, який був замінений у другому таймі:

Він зробить МРТ, подивимося. Я знаю Віталія. Якщо він не продовжив гру, то пошкодження дійсно було серйозним.

Наостанок наставник збірної України відреагував на дискусії у пресі щодо того, потрібно "синьо-жовтим" виходити в Лігу А чи краще залишатися у другому за силою дивізіоні Ліги націй.

"Будь-яка гра збірної України зараз – для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися діяти на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати…

Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша мета – потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати та готуватися до відбору", – сказав Ребров.

До слова. Після чвертьфіналу Ліги націй Україна дізналася останнього суперника у відбірковій групі на ЧС-2026. Він визначився у протистоянні Франція – Хорватія.

Зазначимо, що перший матч кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють 5 вересня. До цього наша національна команда проведе ще товариський турнір у Канаді на початку літа, де зіграє з господарями та Новою Зеландією.