"Продав душу дияволу": французького футболіста жорстко рознесли через продаж Кубка світу

Чемпіон світу 2018 року Бенжамен Менді продав офіційну репліку трофея Мундіалю за понад 62 тисячі доларів. Вчинок француза викликав хвилю критики та гучні звинувачення.

Захисник, який нині виступає за польську Погонь, вирішив виставити пам'ятну нагороду на аукціон. Реакція футбольної спільноти не забарилася, зокрема, французький тренер Паскаль Дюпра звинуватив футболіста у зраді, пише Foot Mercato.

Менді продав пам'ятний трофей чемпіона світу

Колишній захисник англійського Манчестер Сіті та чемпіон світу у складі збірної Франції з футболу Бенжамен Менді продав офіційну репліку трофея чемпіонату світу 2018 року.

На аукціоні копію Кубка світу придбали за 62,2 тисячі доларів. Новий власник також отримав сертифікат справжності з підписом самого футболіста, який підтверджує походження пам'ятної нагороди.

Повідомляється, що на основі трофея є невелика тріщина та сліди зношення. Також на ньому залишилося пам'ятне гравіювання, присвячене перемозі Франції на чемпіонаті світу в Росії у 2018 році.

Відомий тренер різко засудив футболіста

Вчинок Менді викликав неоднозначну реакцію у футбольному середовищі. Колишній головний тренер французьких Тулуза та Діжон Паскаль Дюпра жорстко розкритикував захисника.

Фахівець припустив, що футболіст міг піти на такий крок через фінансові труднощі, однак наголосив, що особисто ніколи не продав би трофей такого рівня.

Він робить те, що хоче, але ти виграв чемпіонат світу й продаєш свій трофей... Ми виграли Мундіаль лише двічі, а чемпіонами стали всього 46 французьких футболістів. Це останнє, що я продав би. Насправді ти продаєш не трофей, а душу дияволу,

– заявив Дюпра.

Нагадаємо, після перемоги на чемпіонаті світу всі футболісти збірної Франції отримали офіційні репліки головного трофея турніру, адже оригінальний Кубок світу залишається у розпорядженні ФІФА.