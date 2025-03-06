Бенфіка – Барселона 0:1
Гол: Рафінья, 62
Вилучення: Кубарсі, 22
У середу, 5 березня, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Бенфіка та Барселона. У стартовому складі "орлів" на поле вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, пише 24 Канал.
Читайте також Божевілля від Арсенала, осічка Боруссії: результати та відео голів Ліги чемпіонів за 4 березня
Захист Бенфіки підставив Трубіна
Перша ж атака господарів поля ледь не завершилася голом. Турецький форвард Бенфіки Керем Актюркоглу опинився на ударній позиції, але не зумів переграти досвідченого Войцеха Щенсного.
На 13-й хвилині зустрічі свою майстерність довелося продемонструвати Анатолію Трубіну. Українець здійснив три поспіль сейви, коли гравці Барселони впритул розстрілювали його ворота.
Через 9 хвилин гості залишилися у меншості. Червону картку за грубу гру отримав 18-річний захисник Барси Кубарсі. Проте до перерви Бенфіка не зуміла скористатися чисельною перевагою.
Граючи в меншості Барселона все ж засмутила Трубіна. На 62-й хвилині Рафінья зіграв на перехопленні та з-за меж штрафного майданчика пробив точно в нижній кут воріт. У цьому епізоді недбало зіграли захисники "Бенфіки.
До кінця поєдинку рахунок на табло не змінився. Барселона здобула важливу гостьову перемогу 1:0.
Матч-відповідь у столиці Каталонії відбудеться у вівторок, 11 березня. За підсумком двобою стане відомий володар путівки до чвертьфіналу.