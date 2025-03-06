Бенфіка – Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 62

Вилучення: Кубарсі, 22

У середу, 5 березня, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Бенфіка та Барселона. У стартовому складі "орлів" на поле вийшов український голкіпер Анатолій Трубін, пише 24 Канал.

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Захист Бенфіки підставив Трубіна

Перша ж атака господарів поля ледь не завершилася голом. Турецький форвард Бенфіки Керем Актюркоглу опинився на ударній позиції, але не зумів переграти досвідченого Войцеха Щенсного.

На 13-й хвилині зустрічі свою майстерність довелося продемонструвати Анатолію Трубіну. Українець здійснив три поспіль сейви, коли гравці Барселони впритул розстрілювали його ворота.

Через 9 хвилин гості залишилися у меншості. Червону картку за грубу гру отримав 18-річний захисник Барси Кубарсі. Проте до перерви Бенфіка не зуміла скористатися чисельною перевагою.

Граючи в меншості Барселона все ж засмутила Трубіна. На 62-й хвилині Рафінья зіграв на перехопленні та з-за меж штрафного майданчика пробив точно в нижній кут воріт. У цьому епізоді недбало зіграли захисники "Бенфіки.

До кінця поєдинку рахунок на табло не змінився. Барселона здобула важливу гостьову перемогу 1:0.

Матч-відповідь у столиці Каталонії відбудеться у вівторок, 11 березня. За підсумком двобою стане відомий володар путівки до чвертьфіналу.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Барселона