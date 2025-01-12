Трубін емоційно відреагував на здобуття першого трофея з Бенфікою

У суботу, 11 січня, відбувся фінал Кубка португальської ліги. У матчі за трофей зустрічалися Спортінг і Бенфіка.

"Орли" здобули перемогу після серії пенальті. Одним із головних героїв гри став Анатолій Трубін, який здійснив вирішальний сейв, відбивши удар з 11-метрової позначки від Трінкау.

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Перша реакція Трубіна

Після цього тріумфу український воротар прокоментував здобуття першого для себе трофея в Португалії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Noticias ao Minuto. Він був дуже щасливий і висловив сподівання, що в майбутньому завоює ще чимало титулів з Бенфікою.

"Я дуже щасливий, що виграв тут свій перший трофей для цього великого клубу. Хочу й надалі радувати наших вболівальників. Я зробив те, що й мав зробити – врятував свою команду. Вони забили сім пенальті, мені просто треба було відбити хоча б один, і ми перемогли.

Це хороший початок для мене. Сподіваюся, це перший з багатьох трофеїв. Дуже щасливий, тому що останній рік був не дуже вдалим, але зараз, я відчуваю, що у нас дуже сильна команда", – сказав Трубін.

До слова. Анатолій Трубін виступає за "орлів" з серпня 2023 року. З того часу він провів 73 матчі на клубному рівні, в яких пропустив 65 голів і 29 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний поєдинок Бенфіка зіграє 14 січня в 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Фаренсе. Стартовий свисток пролунає о 22:15.