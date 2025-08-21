Український футболіст допоміг європейському гранду встановити історичне досягнення
- Бенфіка не пропустила жодного гола у стартових п'яти матчах сезону вперше за 121 рік існування клубу.
- Анатолій Трубін здійснив 16 сейвів у цих поєдинках, допомігши, зокрема, команді виграти Суперкубок Португалії.
У середу, 20 серпня, відбулися кваліфікаційні матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів. В одному з них Фенербахче вдома приймав Бенфіку.
Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Цей результат став історичним для португальського клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Playmaker.
Яку роль зіграв Трубін у рекорді?
"Орли" не пропустили жодного гола у стартових п'яти матчах сезону. Це сталося з ними вперше за 121 рік існування.
Що приємно, важливу роль у встановленні історичного досягнення зіграв воротар збірної України Анатолій Трубін. Він взяв участь у всіх матчах Бенфіки.
Сумарно уродженець Донецька за цей час здійснив 16 сейвів. Завдяки ним він допоміг своїй команді виграти Суперкубок Португалії, успішно розпочати чемпіонат і підвищив шанси на кваліфікацію в основний етап Ліги чемпіонів.
Як зіграла Бенфіка у стартових матчах сезону
- Спортінг – Бенфіка 0:1
- Ніцца – Бенфіка 0:2
- Бенфіка – Ніцца 2:0
- Ештрела Амадора – Бенфіка 0:1
- Фенербахче – Бенфіка 0:0
Довідка. Оновити свій рекорд Бенфіка матиме можливість уже 23 серпня. У чемпіонаті Португалії "орли" вдома прийматимуть Тонделу.
Нагадаємо, що напередодні сталася ще одна історична подія у світовому футболі. Бразильський воротар Флуміненсе встановив рекорд за кількістю проведених матчів протягом кар'єри, який здавався вічним.