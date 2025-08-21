У середу, 20 серпня, відбулися кваліфікаційні матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів. В одному з них Фенербахче вдома приймав Бенфіку.

Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Цей результат став історичним для португальського клубу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Playmaker.

Яку роль зіграв Трубін у рекорді?

"Орли" не пропустили жодного гола у стартових п'яти матчах сезону. Це сталося з ними вперше за 121 рік існування.

Що приємно, важливу роль у встановленні історичного досягнення зіграв воротар збірної України Анатолій Трубін. Він взяв участь у всіх матчах Бенфіки.

Сумарно уродженець Донецька за цей час здійснив 16 сейвів. Завдяки ним він допоміг своїй команді виграти Суперкубок Португалії, успішно розпочати чемпіонат і підвищив шанси на кваліфікацію в основний етап Ліги чемпіонів.

Як зіграла Бенфіка у стартових матчах сезону

Спортінг – Бенфіка 0:1

Ніцца – Бенфіка 0:2

Бенфіка – Ніцца 2:0

Ештрела Амадора – Бенфіка 0:1

Фенербахче – Бенфіка 0:0

Дивіться відеоогляд матчу Фенербахче – Бенфіка

Довідка. Оновити свій рекорд Бенфіка матиме можливість уже 23 серпня. У чемпіонаті Португалії "орли" вдома прийматимуть Тонделу.

Нагадаємо, що напередодні сталася ще одна історична подія у світовому футболі. Бразильський воротар Флуміненсе встановив рекорд за кількістю проведених матчів протягом кар'єри, який здавався вічним.