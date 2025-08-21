Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0 та пробилися до наступної стадії турніру. Цей поєдинок став особливим для бразильського голкіпера Фабіо, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Флуміненсе.
Яке досягнення підкорилося Фабіо?
44-річний воротар переписав історію світового футболу. Він став абсолютним рекордсменом за кількістю проведених матчів на професійному рівні.
Для Фабіо це був 1391-й поєдинок у кар'єрі. Він перевершив досягнення легендарного англійського голкіпера Пітера Шилтона.
У мене є підстави дякувати Богу, який дозволив мені пережити цей особливий момент, досягти цієї гігантської позначки. Я пережив багато емоцій, приємно, що моя сім'я розділила зі мною цей момент. Радий досягти цього рекорду у футболці Флуміненсе. Настав час продовжувати грати та здобувати нові досягнення з кожною грою,
– прокоментував свій рекорд Фабіо
Фабіо з родиною після рекордного матчу / Фото ФК Флуміненсе
Топ-5 футболістів за кількістю проведених матчів
- Фабіо – 1391 матч
- Пітер Шилтон – 1390
- Кріштіану Роналду – 1284
- Рожеріо Сені – 1265
- Франтішек Планічка – 1187
Що відомо про рекордсмена Фабіо?
- Бразильський воротар дебютував на професійному рівні в 1997 році.
- Усю свою кар'єру провів у Бразилії, де виступав за Уніао Бандейранте, Атлетіко Паранаенсе, Васко да Гаму, Крузейру та Флуміненсе.
- Найдовше голкіпер представляв Крузейру, у складі якого зіграв 976 матчів у період з 2005 по 2022 рік.
- На дорослому рівні здобув 18 трофеїв, зокрема, тріумфував з Флуміненсе в Копа Лібертадорес.