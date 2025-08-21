Хозяева одержали победу со счетом 2:0 и пробились в следующую стадию турнира. Этот поединок стал особенным для бразильского голкипера Фабио, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Флуминенсе.
Какое достижение покорилось Фабио?
44-летний вратарь переписал историю мирового футбола. Он стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных матчей на профессиональном уровне.
Для Фабио это был 1391-й поединок в карьере. Он превзошел достижение легендарного английского голкипера Питера Шилтона.
У меня есть основания благодарить Бога, который позволил мне пережить этот особенный момент, достичь этой гигантской отметки. Я пережил много эмоций, приятно, что моя семья разделила со мной этот момент. Рад достичь этого рекорда в футболке Флуминенсе. Пришло время продолжать играть и добывать новые достижения с каждой игрой,
– прокомментировал свой рекорд Фабио
Фабио с семьей после рекордного матча / Фото ФК Флуминенсе
Топ-5 футболистов по количеству проведенных матчей
- Фабио – 1391 матч
- Питер Шилтон – 1390
- Криштиану Роналду – 1284
- Рожерио Сени – 1265
- Франтишек Планичка – 1187
Интересно. Накануне также уникальный рекорд был установлен в УПЛ. Футболист Руха стал самым молодым дебютантом в истории элитного украинского дивизиона.
Что известно о рекордсмене Фабио?
- Бразильский вратарь дебютировал на профессиональном уровне в 1997 году.
- Всю свою карьеру провел в Бразилии, где выступал за Униао Бандейранте, Атлетико Паранаэнсе, Васко да Гаму, Крузейру и Флуминенсе.
- Дольше всего голкипер представлял Крузейру, в составе которого сыграл 976 матчей в период с 2005 по 2022 год.
- На взрослом уровне добыл 18 трофеев, в частности, триумфовал с Флуминенсе в Копа Либертадорес.