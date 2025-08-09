"Червоні дияволи" після провального сезону-2024/2025 ведуть дуже активну діяльність на трансферному ринку. Рубен Аморім хоче повністю перебудувати лінію атаки своєї команди й для цього манкуніанці оформили вже третій гучний трансфер у міжсезоння.

Манчестер Юнайтед підсилив свій склад 22-річним форвардом Беньяміном Шешко. Словенський футболіст підписав контракт до 30 червня 2030 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт МЮ.

Що відомо про трансфер Шешко в МЮ?

Лейпциг отримає за свого нападника 76,5 мільйона євро. З урахуванням бонусів ця сума може досягнути 85 мільйонів євро.

"Історія Манчестер Юнайтед, безумовно, дуже особлива, але мене справді хвилює майбутнє. Коли ми обговорювали проєкт, було зрозуміло, що все готово для того, щоб ця команда продовжувала зростати та знову змагалася за найбільші трофеї незабаром.

З моменту прибуття я відчув позитивну енергетику та сімейну атмосферу, яку створив клуб. Це, безумовно, ідеальне місце, щоб досягти свого максимального рівня та реалізувати всі свої амбіції", – сказав Шешко.

Беньямін Шешко підписав контракт з МЮ: дивіться відео

Зазначимо, що Беньямін Шешко виступав за Лейпциг з 2023 року. Загалом він провів за "биків" 87 матчів, у яких забив 39 голів і віддав 8 асистів.

Цей трансфер став одним з найдорожчих в історії Манчестер Юнайтед. Пальму першості утримує Поль Погба, якого придбали у Ювентуса за 105 мільйонів євро.

Довідка. В літнє трансферне вікно "червоні дияволи" підписали вже третього гравця за понад 70 мільйонів євро. До цього вони придбали Браяна Мбемо з Брентфорда та Матеуса Кунью з Вулвергемптона.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про ще один потенційно гучний перехід. Склад Манчестер Юнайтед може поповнити зірка ПСЖ.