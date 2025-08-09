Не одне покоління тренерів бере з нього приклад. Шотландець розповів, на кого сам рівнявся протягом кар'єри, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Читайте також Оголошено претендентів на "Золотий м'яч-2025": повний список

Який тренер був прикладом для Фергюсона?

Сер Алекс Фергюсон заявив, що його надихав колишній наставник Манчестер Юнайтед Метт Басбі. Він був у захваті від свого земляка та дотримувався схожої з ним філософії.

"Поки я був тренером, Метт Басбі завжди був для мене орієнтиром, оскільки я вірив в те, що можу покладатися на молодих футболістів. Басбі безперечно увійшов в історію Манчестер Юнайтед.

Метт виграв Кубок європейських чемпіонів, граючи за тією ж філософією, використовуючи гравців, яких виховав клуб. Те що він зробив – це неймовірно", – сказав Фергюсон.

До слова. Сер Алекс Фергюсон завершив тренерську кар'єру у 2013 році. Він має у своїй колекції 48 трофеїв, з яких 38 здобув на чолі Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що раніше легендарний шотландець називав найкращу команду в історії футболу. Він заявляв, що її майже неможливо було перемогти.