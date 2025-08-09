Не одно поколение тренеров берет с него пример. Шотландец рассказал, на кого сам равнялся на протяжении карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Читайте также Объявлены претенденты на "Золотой мяч-2025": полный список

Какой тренер был примером для Фергюсона?

Сэр Алекс Фергюсон заявил, что его вдохновлял бывший наставник Манчестер Юнайтед Мэтт Басби. Он был в восторге от своего земляка и придерживался схожей с ним философии.

"Пока я был тренером, Мэтт Басби всегда был для меня ориентиром, поскольку я верил в то, что могу полагаться на молодых футболистов. Басби бесспорно вошел в историю Манчестер Юнайтед.

Мэтт выиграл Кубок европейских чемпионов, играя по той же философии, используя игроков, которых воспитал клуб. То что он сделал – это невероятно", – сказал Фергюсон.

К слову. Сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он имеет в своей коллекции 48 трофеев, из которых 38 завоевал во главе Манчестер Юнайтед.

Напомним, что ранее легендарный шотландец называл лучшую команду в истории футбола. Он заявлял, что ее почти невозможно было победить.