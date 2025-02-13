Шотландский специалист только на тренерском мостике провел почти 40 лет. Он до сих пор остается самым титулованным наставником в истории, поэтому имел возможность не только видеть сильнейшие коллективы мира, но и противостоять им.

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Признание величия соперника

Он выделил один, который выделялся больше всего на фоне других. Легендарный тренер назвал лучшей командой в истории футбола Барселону сезона-2010/2011 под руководством Пепа Гвардиолы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Give Me Sport.

Наибольшее впечатление на меня произвела Барселона, с которой мы встретились на "Уэмбли" с моим Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов-2011. С ними невозможно было играть,

– сказал Фергюсон.

Справка. В том поединке каталонцы обыграли "красных дьяволов" со счетом 3:1. В сезоне-2010/2011 Барселона выиграла Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, а в национальном кубке дошла до финала.

Напомним, что сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. В его коллекции есть 48 трофеев, что является рекордным показателем в истории футбола.