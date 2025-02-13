Шотландський спеціаліст тільки на тренерському містку провів майже 40 років. Він досі залишається найтитулованішим наставником в історії, тож мав можливість не тільки бачити найсильніші колективи світу, а й протистояти їм.

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Визнання величі суперника

Він виокремив один, який виділявся найбільше на тлі інших. Легендарний тренер назвав найкращою командою в історії футболу Барселону сезону-2010/2011 під керівництвом Пепа Гвардіоли, повідомляє 24 Канал із посиланням на Give Me Sport.

Найбільше враження на мене справила Барселона, з якою ми зустрілися на "Вемблі" з моїм Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів-2011. З ними неможливо було грати,

– сказав Фергюсон.

Довідка. У тому поєдинку каталонці обіграли "червоних дияволів" з рахунком 3:1. У сезоні-2010/2011 Барселона виграла Ла Лігу, Лігу чемпіонів і Суперкубок Іспанії, а в національному кубку дійшла до фіналу.

Нагадаємо, що сер Алекс Фергюсон завершив тренерську кар'єру у 2013 році. В його колекції є 48 трофеїв, що є рекордним показником в історії футболу.