Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Берінчик – Девіс

У ніч з 14 на 15 лютого у Нью-Йорку відбудеться вечір боксу. Його головною подією стане битва між Дениом Берінчиком і Кейшоном Девісом.

Український боксер вперше буде захищати титул WBO у легкій вазі. До очного протистояння обидва бійці підходять у статусі непереможених на професійному рівні.

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Невтішний прогноз

Своєю думкою щодо майбутньої події поділився колишній чемпіон світу Серхіо Мора. Він віддав належне Денису Берінчику, проте вважає, що переможцем стане американський претендент, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Берінчик має свої трюки, знає свою справу, змінює стійки. Він сильний, але не панчер. У нього гарний таймінг, але немає швидкості. Всі переваги будуть на боці Кейшона, адже Денису вже 36 років,

– сказав Мора.

Нагадаємо, що чемпіонський пояс Денис Берінчик здобув навесні 2024 року. У титульному поєдинку він роздільним рішенням суддів переміг мексиканця Еммануеля Наваррете.