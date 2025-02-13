Американець відзначився зухвалою поведінкою під час заходу. Крім того, він звинуватив у расизмі "Українського танка", повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.

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Таємний подарунок для Девіса

Кейшон Девіс заявив, що Денис Берінчик та його команда відправили коробку у його номер з бананами та кавунами, а також запискою для боксера. Американець заявив, що це прояв расизму та стереотипи стосовно темношкірих людей.

Ця людина приїхала в Америку, щоб передати мені банани та кавун із запискою. Це непрофесійно, і я вважаю це расизмом. Тепер цей бій став для мене більш особистим,

– сказав Девіс.

Крім того, американський боксер у соціальній мережі Х опублікував фотографію пакунка, який надіслали йому в номер.

Девіс опублікував світлину пакунка, який йому надіслали у номер / Фото зі сторінки боксера у соціальній мережі Х

Денис Берінчик відреагував на звинувачення Кейшона Девіса у расизмі. "Український танк" запевнив, що він не причетний до цієї провокації.

Я не розмовляю англійською і тим паче не пишу. Я бачив його пости в інстаграм і нічого не маю особистого для нього,

– відповів Берінчик.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Орієнтовний початок головної події вечора боксу близько третьої ночі за київським часом.