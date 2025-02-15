Підказки тренера та зіркового Кроуфорда допомогли Девісу нокаутувати Берінчика

Американський проспект Кейшон Девіс переміг українця Дениса Берінчика у чемпіонському поєдинку. 26-річний боєць став новим володарем поясу WBO у дивізіоні легкої ваги.

У ніч на 15 лютого відбувся топовий бій за участю Кейшона Девіса та Дениса Берінчика. Американець нокаутував українського боксера у четвертому раунді, пише 24 Канал.

Читайте також Українець частіше пробивав: статистика ударів бою Берінчик – Девіс

Що допомогло Девісу перемогти Берінчика

На легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" у Девіса було чимало вболівальників. Американського проспекта прийшли підтримати зіркові боксери, в тому числі Теренс Кроуфорд.

Саме підказки колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях, а також тренера Девіса визначили підсумок поєдинку.

Мій тренер сказав мені, що потрібно більше працювати по корпусу. А Кроуфорд постійно говорив: "Не відпускай один удар, відпускай два". Я прислухався до обох, зібрав це все разом,

– розповів Девіс у коментарі FightHype.com.

Зазначимо, що після бою Девіс розхвалив Берінчика. 26-річний американець відзначив швидкість українського боксера.

Нагадаємо, що Денис Берінчик зазнав першої поразки у 20 поєдинках. 36-річний українець втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі. Відтепер Денису буде складно отримати новий чемпіонський бій.