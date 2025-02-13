Відбувся останній офіційний захід перед вечором боксу в Нью-Йорку. Чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик та непереможений американець Кейшон Девіс зустрілися на церемонії зважування, пише 24 Канал.

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Результат зважування Берінчика та Девіса

Боксери на вагах показали майже однакову вагу. Український чемпіон заважив 61,05 кілограма. Вага суперника становила – 60,87 кілограма.

Відео церемонії зважування

Після зважування Берінчик та Девіс провели фінальну битву поглядів. Американець знову доторкнувся до поясу, який був на плечі Берінчика. Українець лише посміхнувся у відповідь.

Після цього Кейшон вийшов на передній план та отримав поштовх у спину від Дениса. Це сильно роздратувало Девіса, який побіг за Берінчиком. Проте охороні вдалося загасити конфлікт.

Відео фінальної битви поглядів

Нагадаємо, що бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться у Нью-Йорку в ніч з 14 на 15 лютого. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким володіє українець. Для Берінчика це буде перший захист титулу.

Український боксер став чемпіоном світу за версією WBO 18 травня 2024 року. Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.