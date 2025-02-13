Вогняна битва Берінчик – Девіс: визначились коментатори поєдинку

У ніч з 14 на 15 лютого вболівальників боксу очікує видовищний бій за участю Дениса Берінчика та Кейшона Девіса. Український боксер вперше захищатиме чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.

Бій між чемпіоном світу WBO в легкій вазі Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом відбудеться на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Глядачі зможуть насолодитися вечором боксу під час трансляції на MEGOGO, пише 24 Канал.

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Хто коментуватиме бій Берінчик – Девіс

Трансляція на медіасервісі MEGOGO розпочнеться 15-го лютого о 02:30 за київським часом. Вихід на ринг Берінчика та Девіса очікується не раніше 05:30.

Поєдинку передуватиме аналітична студія. Запрошені гості проаналізують усі моменти бою та дії боксерів.

Головний файт вечора боксу у Нью-Йорку Берінчик – Девіс прокоментують Володимир Кобельков та тренер з фізичної підготовки Валентин Литвинчук. Під час андеркарду працюватимуть коментатори Володимир Кобельков та Сергій Лук’яненко.

Напередодні поєдинку суперники пройшли церемонію зважування. Український боксер виявився важчим за американця.

Після цього боксери провели фінальну битву поглядів. На ній знову не обійшлося без скандалу. Денис штовхнув у спину Кейшона, а той одразу побіг битися. Лише завдяки охоронцям вдалося уникнути бійки.

Нагадаємо, що чемпіонський пояс WBO Берінчик завоював 18 травня 2024 року. 36-річний боксер переміг роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете.