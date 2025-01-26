"Все може статися": промоутер назвав боксера, який переможе "Українського танка"

Денис Берінчик зустрінеться з Кейшоном Девісом у титульному поєдинку. "Український танк" захищатиме пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC та спробує залишитись непереможеним.

Відомий промоутер Едді Хірн поділився думками щодо бою Берінчик – Девіс. Британський функціонер назвав свого переможця протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Переможець бою Берінчик – Девіс

Едді Хірн заявив, що на місці Top Rank наступним суперником Кейшона Девіса обрав би Енді Круса. Промоутер вважає, що мала популярність американця не повинні стати на заваді.

Британський функціонер назвав перевагу організації бою Девіс – Крус. Хірн зазначив, що це ціла історія: підготовка та суперництво, це все, що потрібного для чудового поєдинку.

Щодо бою Берінчик – Девіс Едді Хірн дав однозначну відповідь. Промоутер вважає, що Кейшон переможе Дениса в очному протистоянні.

Я знаю Кейшона, він боєць, і дуже добре прогресує. Він завжди був чудовим бійцем. Кейшон переможе Берінчика. Але це бокс, все може статися,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс повинен відбутись 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку. Місце проведення головного поєдинку вечора боксу легендарний "Медісон-сквер-гарден".