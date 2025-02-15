Перша поразка у кар'єрі: Берінчик не зміг захистити титул чемпіона світу

У ніч із 14-го на 15-те лютого 2025-го року на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" Денис Берінчик провів бій проти Кейшона Девіса. Український боксер не зберіг непереможний статус після бою у Нью-Йорку.

"Український танк" та американський проспект продемонстрували видовищний поєдинок. Переможцем головної події вечора боксу у Нью-Йорку став Кейшон Девіс, повідомляє 24 канал.

Як це було Берінчик – Девіс: онлайн-трансляція пекельного бою

Перший захист титулу

Денис Берінчик вперше після бою у травні минулого року проти Емануеля Наваррете. "Український танк" ефектно з'явився у рингу в образі "Гострого картуза".

Трибуни "Медісон-сквер-гарден" тиснули на Дениса Берінчика. Чемпіон світу продемонстрував спокій та не звернув увагу на свист вболівальників, які підтримували Кейшона Девіса.

Старт за Кейшоном

Кейшон Девіс перед поєдинком заявив, що відправить у нокаут Дениса Берінчика у першому раунді. Проте американець не виконав обіцянку. На старті бою боксери не йшли в активні дії, а лише поодинокими ударами перевіряли захист одне одного.

На початку третього раунду "Український танк" на канвасі після удару американця по спині. Проте Денис швидко піднявся та продовжив бій. Берінчик одразу пішов в атаку, щоб відіграти у Кейшона Девіса нокдаун.

Швидкий нокаут від Девіса

Бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом завершився у четвертому раунді. Американський проспект вдало пробив по корпусу, після чого "Український танк" опинився у нокдауні.

Рефері почав відлік, але Денис Берінчик не зміг піднятись. У підсумку Кейшон Девіс переміг нокаутом. На жаль, український боксер не зміг захистити титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.