Найбільший гонорар у кар'єрі: стало відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом

Денис Берінчик незабаром захищатиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. Суперником "Українського танка" став непереможений Кейшон Девіс.

Стало відомо, скільки українець отримає за бій з американським боксером. Берінчик отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.

Читайте також Берінчик проти Девіса: де та коли дивитись титульний бій в Україні – розклад трансляцій

Рекордний гонорар Берінчика

Денис Берінчик отримає шалені кошти за бій проти Кейшона Девіса. Гонорар "Українського танка" за поєдинок з американським боксером складе приблизно чотириста тисяч доларів.

Зазначимо, що до цього найбільший гонорар у кар'єрі Берінчик отримав у минулому поєдинку проти Емануеля Наваррете. Бій відбувся 18 травня 2024 року.

Тоді "Український танк" здолав мексиканського боксера та отримав триста тисяч доларів. Берінчик також завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".