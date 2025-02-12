Найбільший гонорар у кар'єрі: стало відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом
- Денис Берінчик отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі за бій проти Кейшона Девіса.
- Бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".
- Попередній найбільший гонорар Берінчика складав триста тисяч доларів за бій проти Емануеля Наваррете, де він завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.
Денис Берінчик незабаром захищатиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. Суперником "Українського танка" став непереможений Кейшон Девіс.
Стало відомо, скільки українець отримає за бій з американським боксером. Берінчик отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.
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Рекордний гонорар Берінчика
Денис Берінчик отримає шалені кошти за бій проти Кейшона Девіса. Гонорар "Українського танка" за поєдинок з американським боксером складе приблизно чотириста тисяч доларів.
Зазначимо, що до цього найбільший гонорар у кар'єрі Берінчик отримав у минулому поєдинку проти Емануеля Наваррете. Бій відбувся 18 травня 2024 року.
Тоді "Український танк" здолав мексиканського боксера та отримав триста тисяч доларів. Берінчик також завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.
Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".