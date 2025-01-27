Битва непереможних: які шанси Берінчика не втратити титул чемпіона у бою проти Девіса

Вже 14 лютого 2025-го року прихильники боксу побачать повернення Дениса Берінчика у ринг. Український боксер проведе бій проти Кейшона Девіса (США) на легендарній "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Це буде перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі для Дениса Берінчика. Його українець здобув у попередньому переможному поєдинку над мексиканцем Емануелем Наваррете у травні минулого року, повідомляє 24 Канал.

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Перший захист титулу для Берінчика

Тоді Денис став 12-м українським чемпіоном світу з боксу та третім чинним чемпіоном світу з України після Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Довідка. Напередодні найближчого бою Денис Берінчик вже провів 19 боїв на профі-рингу. В усіх проведених поєдинках тріумфував (9 – нокаутом).

У ЗМІ була інформація, що Берінчик міг провести свій перший захист титулу WBO в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024-го року. Однак ці чутки виявились брехнею.

Ще у листопаді 2024-го наступний суперник українця запевняв, що проведе бій проти Берінчика. Так і сталось. Також Кейшон Девіс зізнався, що їх двобій повинен був відбутись ще до титульного поєдинку Дениса проти Наваррете.

Що відомо про Кейшона Девіса

У професіоналах, куди Девіс прийшов у 2021-му, провів вже 19 поєдинків, у яких здобув 12 перемог (8 – нокаутом). Також бій проти американця Нахіра Олбрайта не відбувся.

Із грудня 2022-го по квітень 2023-го (включно) завоював титули чемпіона WBO Inter-Continental та вакантний пояс WBC USA у легкій вазі. Провів декілька успішних захистів титулів.

Востаннє виходив у ринг 8 листопада минулого року. Кейшон вже у 2-му раунді нокаутував аргентинця Густаво Лемоса.

Наступний суперник українця значно молодший за Берінчика. 28 лютого 2025-го року Кейшону Девісу виповниться 26 років. Натомість у травні Берінчику вже стукне 37 років.

До слова. Вечір боксу у Нью-Йорку, де поб'ється Денис Берінчик, буде організовано промоутерською компанією Top Rank, якою керує Боб Арум.

Прогноз Favbet

За понад два тижні до бою Денис Берінчик є повним андердогом свого найближчого поєдинку. На перемогу непереможного українця стоїть коефіцієнт 4. Натомість на те, що Кейшон Девіс завдасть Берінчику першої поразки у кар'єрі – 1,25.

Ймовірно, що боксери проб'ють тотал раундів (10,5) – 1,36. А те, що бій Берінчик – Девіс триватиме встановлену кількість раундів (12) – 1,44.

Усі можливі підсумкові результати поєдинку:

Дострокова перемога Берінчика – 12 ;

; Нічия – 19 ;

; Звитяга Девіса за очками – 1,90 ;

; Тріумф українця за підрахунками суддів – 6 ;

; Дострокова перемога Кейшона – 3.

Якщо Берінчик продовжить свою переможну серію до 20-ти боїв, то оформить звитягу над Девісом у проміжку із 7-го по 9-й раунди – 29. Натомість перемогу Девіса у проміжку 7-9 раунди оцінюють коефіцієнтом 7.